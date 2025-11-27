Минспорт может начать штрафовать россиян за читерство в играх

Власти могут начать штрафовать россиян за читерство в киберспорте. Об этом пишет издание «Известия».

© Газета.Ru

Целью возможных новых мер является укрепление доверия к индустрии киберспорта и привлечение в нее инвесторов.

По имеющимся у депутатов экспертным данным, сейчас читерским оборудованием пользуются до 80% геймеров. Для борьбы с этой практикой планируется ввод административных штрафов в размере до 30 тыс. рублей.

«Доверие — ключевой элемент: зрители должны быть уверены, что победу одержал тот, у кого лучше стратегия и реакция, а не кто применил читы», — прокомментировал данную инициативу сенатор Артем Шейкин.

По словам депутата, чтобы сделать механизм наказания за читерство более надежным, необходимо ввести единый порядок проверки на использование читов, фиксации нарушений, а также механизм защиты прав спортсменов и подачи апелляций. Контроль за соблюдением этого регламента было предложено возложить на Минспорт, федерации киберспорт, организаторов киберспортивных соревнований, команды, самих игроков и их спонсоров.

Ранее россияне объяснили, почему пользуются читами в играх.