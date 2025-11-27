Дополнение Midnight для World of Warcraft выйдет 2 марта

Компания Blizzard раскрыла дату выхода Midnight — следующего крупного дополнения для World of Warcraft. Релиз аддона состоится уже 2 марта — предзаказы уже доступны в магазине Battle.net.

События Midnight продолжат «Сагу о душе мира» в мире WoW и расскажут в том числе об Араторе, сыне знаменитой Аллерии Ветрокрылой и Туралиона. По главному квесту же геймеры отправятся в Кель'Талас, чтобы защитить королевство от атаки таинственной Ксал'атат. Игроков ждут новые локации — переработанные старые и полностью новые — возможность приобрести и обустроить собственный дом в Азероте, восемь новый данжей и три больших рейда.

Кроме того, с выходом Midnight максимальный уровень в MMORPG станет 90-м, в игре появятся новые таланты, улучшенный интерфейс и другие нововведения.