Предсказавший кризис 2008 года инвестор призвал не покупать акции Nvidia

Известный инвестор Майкл Берри, прославившийся предсказанием ипотечного кризиса США в конце 2000-х, раскритиковал Nvidia и объявил о ставках против её акций, а также против акций Palantir.

Берри назвал последний официальный меморандум Nvidia «разочаровывающим» и построенным на «подмене понятий».

Главная обеспокоенность инвестора — в том, что компании в сфере искусственного интеллекта (включая Nvidia) могут завышать срок службы своих чипов в бухгалтерской отчётности. Это позволяет им выглядеть прибыльнее сегодня, но рискует привести к большим списаниям в будущем, когда оборудование устареет. Берри при этом подтвердил, что его фонд владеет механизмами, позволяющими заработать на падении акций Nvidia и Palantir.

Берри считает, что текущий ажиотаж вокруг искусственного интеллекта напоминает финансовый пузырь.