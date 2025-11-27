Продажи Cyberpunk 2077 достигли 35 млн копий

Компания CD Projekt представила финансовый отчёт по итогам третьего квартала 2025 года. Студия сообщила, что продажи видеоигры Cyberpunk 2077 достигли 35 млн копий.

© Чемпионат.com

Такого результата проект добился практически за пять лет после выхода — релиз игры состоялся в декабре 2020 года. На рост продаж повлиял выход различных обновлений, а также порт на консоль Nintendo Switch 2. При этом дополнение Phantom Liberty с Идрисом Эльбой достигло свыше 10 млн купленных копий.

В отчёте CD Projekt также отмечено, что команды разработчиков будущих проектов студии продолжают расширяться. Продолжением Cyberpunk занимаются уже 135 сотрудников, а разработкой «Ведьмака 4» — 447 человек.

Сиквел Cyberpunk 2077 под рабочим названием Project Orion пока не имеет даты выхода. Ранее создатель оригинальной настольной игры заявил, что знает как вернуть персонажа Киану Ривза в продолжении.