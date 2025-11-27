Четырехъядерный i3-12100 оказался быстрее 12-ядерного Ryzen 9 3900 XT

Да, четырёхъядерный i3-12100 оказался быстрее 12-ядерного Ryzen 9 3900 XT
Автор YouTube-канала Odin Hardware продемонстрировал, как показывают себя в современных Full HD-проектах Ryzen 3900 XT и i3-12100.
Тестовый стенд включал процессор Ryzen 9 3900 XT/i3-12100, систему охлаждения Thermaltake UX200SE/Nzxt Кraken 360 AIO, матплату MSI B550 Gaming Plus/Gigabyte Gaming AC B760M DDR4, оперативную память 2x16 ГБ DDR4 3600 МГц 16 18 18 38 GSkill Ageis, видеокарту Sapphire Pure RX 7900 FRE 16 ГБ DDR6 Triple Fans.
Cyberpunk 2077 запускалась с пресетом Medium, RT Off. Средняя частота кадров составляла в ней 175 к/с (Intel) и 141 к/с (Ryzen).
A Plague Tale Requiem тестировалась с графикой Low. Средний FPS в ней равнялся 143 к/с (i3) и 123 к/с (Ryzen 9).
AC Mirage шла на настройках графики Low. Средняя производительность здесь находилась в районе 162 к/с (Intel) и 152 к/с (Ryzen).
RDR 2 запускалась с Medium Details. В среднем удалось получить в этой игре 105 к/с (Intel) и 115 к/с (AMD).
Игра Stalker 2 тестировалась с низким пресетом. Средний FPS здесь равнялся 61 к/с (Intel) и 59 к/с (AMD).
Проект The Witcher 3 шёл с графикой Medum. Средняя частота кадров в этой игре составляла 161 к/с (Intel) и 141 к/с (AMD).
CS 2 запускалась на настройках графики Medium. В среднем производительность в ней была на уровне 247 к/с (i3) и 270 к/с (R9).
В игре Forza Horizon 5 с графикой Medium средний FPS находился в районе 165 к/с (Intel) и 152 к/с (AMD).
COD Warzone запускалась с пресетом Balanced. Средняя частота кадров в ней составила 110 к/с (Intel) и 157 к/с (AMD).
Spiderman Remastered шла на настройках графики Medium, RT On. В среднем удалось получить здесь 84 к/с (Intel) и 74 к/ (AMD).
Silent Hill 2 тестировалась с пресетом Low. Средний FPS в этой игре равнялся 141 к/с (i3) и 134 к/с (R9).
В игре Last of Us 2 с графикой Medium средняя производительность находилась в районе 99 к/с в обоих случаях.
RE 6 тестировалась с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре составляла 265 к/с (Intel) и 221 к/с (AMD).
Kingdom Come Deliverance запускалась с высоким пресетом. Средний FPS здесь был на уровне 133 к/с (Intel) и 122 к/с (AMD).
Вывод
В среднем Intel i3-12100 обходил Ryzen 9 3900 XT на 4% (146 к/с и 140 к/с соответственно).