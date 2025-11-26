Кроссовер Assassin's Creed: Shadows и Attack on Titan: как начать ивентовый квест

В Assassin’s Creed: Shadows началось уникальное событие — кроссовер с Attack on Titan, где Наое и Ясукэ могут сразиться с титанами из легендарного аниме. Портал gamerant.com рассказал, как начать новую квестовую ветку и что можно получить в награду.

Квест Beyond the Walls, открывающий новый контент, становится доступен, как только игроки откроют Ясукэ в качестве играбельного протагониста. Если вы уже это сделали, то просто найдите значок задания в регионе Ямасиро, к север-востоку от Киото и на востоке от нагорья Гэнбу.

Чтобы добраться до квеста, можно совершить быстрое перемещение в замок Ханазоно. После загрузки спрыгните вниз и отправляйтесь к маркеру, где вас будут ждать тела павших разведчиков из Attack on Titan. Подойдите к солдату, лежащему рядом с булыжником, чтобы начать задание.

Вернитесь в замок Ханазоно и двигайтесь к руинам в центре. Там вы услышите, как враги допрашивают пленника — прокрадитесь внутрь и устраните их, чтобы освободить его. Пленным окажется новая героиня, Ада, одна из разведчиц. После короткого разговора выберите реплику, подтверждающую, что вы готовы следовать за ней — и начнется основная часть нового контента.

А сам контент стоит пройти как минимум ради награды — легендарной катаны, выкованной из осколка кристалла в той самой пещере из Attack on Titan. На нее наложен уникальный косметический эффект и свойство, которое можно перенести на другое оружие у кузнеца.