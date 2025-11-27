В файлах CS 2 нашли упоминание Vertigo — карту могут вернуть после мэйджора

В последнем патче Counter-Strike 2 обнаружили признаки того, что Vertigo может готовиться к возвращению в соревновательный пул. На находку обратил внимание датамайнер МОЛЕКУРЯТНИК, изучивший обновлённые файлы карты.

По его словам, в апдейте появилась свежая версия Pulse — внутренней системы скриптов, которая управляет логикой карт. Подобные правки затронули несколько локаций, включая Vertigo, и обычно появляются перед более серьёзными изменениями.

Датамайнер предполагает, что Valve может вернуть карту уже после StarLadder Budapest Major — 2025, когда традиционно обновляется маппул на новый сезон.

Vertigo убрали из соревновательной игры в начале 2025 года, заменив её обновлённым Train. Сообщалось также, что Valve выкупила права на Cache, а упоминания этой карты не раз находили в файлах CS 2, что намекает на возможные дальнейшие перестановки в пуле.