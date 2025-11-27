Майкл Бэй отнял у российского создателя Skibidi Toilet контроль над проектом

В интернет-сообществе разгорается конфликт вокруг популярной франшизы Skibidi Toilet. Создатель проекта Алексей Герасимов, известный как DaFuqBoom, якобы утратил контроль над творческими и финансовыми аспектами своего бренда, сообщает PlayGround.

По данным утечек переписки из Discord, опубликованных контентмейкером EliteBlueGuy, конфликт возник между Герасимовым и студией Invisible Narratives под руководством Адама Гудмана и Майкла Бэя. В 2024 году россиянин подписал контракт на развитие вселенной, включая полнометражный фильм.

Однако Герасимов не участвует в ключевых этапах производства: сценарий и концепт-арты ему якобы недоступны, обсуждения ведутся лишь в «размытом формате по телефону». Основной YouTube-канал проекта, как утверждается, и вовсе перешел под контроль студии.

Финансовая сторона проекта вызывает особую обеспокоенность. В переписке Герасимов отмечает, что не получает выплат за вирусный контент с сотнями миллионов просмотров, описывая свое положение как «почти на мели» и чувство предательства.

Алексей Герасимов и представители Invisible Narratives не давали официальных комментариев по поводу ситуации.

