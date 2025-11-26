Разработчики skate. рассказали о проблемах при запуске

Авторы skate. рассказали, как наплыв игроков привёл к проблемам на релизе в раннем доступе, и поделились планами на будущее.

© кадр из игры

После запуска игра привлекла огромную аудиторию, из-за чего разработчикам пришлось аврально усиливать свою инфраструктуру. А также исправлять часто возникающие ошибки. Сейчас основное внимание создатели уделяют стабильности геймплея, поскольку нет ничего важнее, чем хорошая работа игры.

Говоря об отзывах сообщества, авторы skate признались, что негативные рецензии их, конечно, расстраивают, но при этом они нередко очень полезны. Создатели игры находят в них моменты, которые нужно поправить, а также встречают идеи, которые схожи с их планами.

Напомним, что skate. вышла в раннем доступе 16 сентября на PC, PlayStation и Xbox. Разработчики опубликовали открытое письмо, в котором открыто рассказали о текущих проблемах игры и поделились планами на будущее.

Накануне они показали юмористический трейлер второго сезона, в котором игроков ждёт новый командный режим Own the Lot.