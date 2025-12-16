Почему не стоит переплачивать за самые быстрые SSD?

При покупке SSD нужно определиться с двумя характеристиками: скоростью и объемом. У многих людей тут же появляется желание потратить большие деньги на самый быстрый накопитель, но на практике оно того совершенно не стоит. Портал howtogeek.com рассказал, почему.

© Unsplash

Прежде чем волноваться о скоростях, стоит подумать о том, какой именно SSD вы покупаете. Обычный жесткий диск хранит данные на вращающихся магнитных блюдцах и считывает информацию с помощью механической головки. Если говорить о запуске и работе программ, то в плане быстродействий любой SSD будет лучше HDD по умолчанию.

SATA SSD сохраняют тот же базовый интерфейс, но заменяют вращающийся элемент на флэш-память. Их максимальная скорость ограничена 550 Мб/с, потому что они используют архаичный интерфейс SATA и протокол AHCI, изначально созданный для жестких дисков — не для флэш-памяти.

NVMe SSD — оптимальный вариант на сегодняшний день. Накопители этого типа построены на интерфейсе PCIe, который обладает значительно более высокой скоростью. Даже старые диски на базе PCIe 3.0 достигают скорости 3 500 Мб/с; новые модели, построенные на технологии PCIe 5.0, и вовсе разгоняются до 14 900 Мб/с.

Хотя на бумаге 3 500 и 14 900 Мб/с разделяет огромная пропасть, на практике разница между ними далеко не так заметна, как разница между HDD и SSD в целом. Прыжок от SATA SSD до NVMe не такой впечатляющий, но тоже солидный.

А вот различий между NVMe SSD мало. Хотя при разгоне от 3 500 до 14 900 Мб/с появляется большой прирост в скоростях последовательного чтения, в реальных условиях ощутить его тяжело. По факту, скорости SSD подвержены феномену убывающей выгоды, причем сильно. Если на одном NVMe SSD условный экран загрузки игры длится считанные секунды, то переход на другой, более мощный накопитель не произведет шокирующего впечатления. Многие бенчмарки в принципе показывают, что скорость SSD почти никак не влияет на производительность игр.

Несмотря на соблазн переплатить за скорость накопителя, у SSD есть другие параметры, на которые стоит обратить внимание. Первый и самый очевидный — объем. Использовать один огромный SSD для хранения вообще всех файлов на компьютере не рекомендуется; по цене одного SSD на 1 ТБ со скоростью 14 900 Мб/с нередко можно купить два терабайтных диска на PCIe 4.0. А если вам не нужны два накопителя, то всегда есть вариант взять оперативную память, хотя сейчас из-за дефицита она стоит дорога.