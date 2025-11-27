Игроки тепло встретили удешевленную версию PlayStation 5 в Японии

Игроки тепло встретили решение Sony выпустить в Японии новую, более доступную версию PlayStation 5. Благодаря сниженной цене многие наконец смогли позволить себе покупку долгожданной консоли. Хотя PS5 находится на рынке уже несколько лет и демонстрирует отличные мировые показатели, в самой Японии её распространению долгое время мешала высокая стоимость — особенно на фоне ослабления йены. Это привело к падению спроса, и продажи консоли в регионе месяцами оставались на низком уровне.

© соцсети

Ситуация начала меняться лишь сейчас, после появления более дешёвой модели PS5, которая оказалась настоящим удачным решением. Новинка стоит 55 000 иен (~66 000 рублей), что заметно ниже стандартной цены в 72 980 иен. Разница существенная, и для многих покупателей она стала решающей. Несмотря на то что Sony, вероятно, продаёт эту версию себе в убыток, новый генеральный директор компании считает необходимым усилить позиции PlayStation и дать реальный бой чрезвычайно популярной линейке устройств Nintendo.

Эффект заметен сразу: японские соцсети заполнили фотографии счастливых владельцев, которым впервые удалось приобрести PS5. «Наконец-то PS5 в нашем доме. Я так счастлив», — написал один из пользователей. В сети царит атмосфера, напоминающая ажиотаж времён запуска консоли.

Последние недели были особенно тяжёлыми для продаж PS5 в Японии — объёмы падали до примерно 5 тысяч устройств в неделю. Новая недорогая модель вряд ли позволит догнать Switch 2, однако Sony рассчитывает, что продажи начнут расти, а бренд вернёт своё влияние на домашнем рынке. Судя по реакции игроков, первый шаг уже удался.

Похоже, компания готова пережить краткосрочные финансовые потери ради укрепления своих позиций в Японии и попытки сдержать доминирование Nintendo. В условиях 2025 года такая ценовая стратегия выглядит вполне оправданной.