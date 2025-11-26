В Larian назвали главные проблемы индустрии

Майкл Даус, глава издательского подразделения Larian, решил вновь порадовать игроков своими размышлениями об индустрии. На сей раз поводом для обсуждений стало недавнее интервью Дэна Хаузера. В нём ветеран серии GTA пожаловался на риски в тех случаях, когда генерация прибыли становится важнее творчества при разработке игр.

© кадр из игры

На эту мысль отреагировал Джордж Бруссард, соавтор Duke Nukem 3D. По его мнению, с каждым новым поколением издатели и разработчики выпускают всё меньше новых и уникальных игр. Всё дело в росте бюджетов и желании пойти безопасным путём. Однако Майкл Даус с подобной позицией не согласен.

Глава издательского подразделения Larian думает, что рост расходов на разработку — это не слишком большая проблема. В настоящее время как никогда просто найти аудиторию (потенциальных покупателей), однако в процесс начинает вмешиваться бизнес. Модель публичной компании с торгами акциями вынуждает радовать инвесторов показателями. В это же время «традиционные» бизнесмены либо не разбираются в игровой индустрии, либо просто не хотят рисковать.

Поэтому к главным проблемам индустрии Даус относит «тупое чувство самосохранения» вместе с отсутствием дальновидности и лидерских качеств в управлении. Ранее Даус также высказывался о том, что ныне анализ данных превалирует над «интуицией» — такой подход может вредить на рынке видеоигр.