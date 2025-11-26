Ноутбуки с RTX 5060 с i7 и Ryzen 7 сравнили в играх

В одном из выпусков на YouTube-канале StealthGamer SG продемонстрировали, как в современных играх в 1080р показывают себя ноутбучные Intel i7-14650HX и AMD Ryzen 7 260.

В тестировании участвовали ноутбуки LENOVO Legion 5- 83M00073IN AI и ASUS TUF F16- FX608JH-RV057WS.

LENOVO Legion 5- 83M00073IN AI имеет процессор AMD Ryzen 7 260 | 8cores 16threads | up to 5.1Ghz, оперативная память 16GB DDR5 5600Mhz Single Channel, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, TGP 115W, дисплей 16" WUXGA (1920x1200) IPS Technology | 165Hz Refresh Rate | 100% sRGB |Brightness: 300Nits | Dolby Vision, GSYNC | Low Blue Light, накопитель 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, операционная система Windows 11.

ASUS TUF F16- FX608JH-RV057WS оснащён процессором Intel i7 14650HX | 16cores 24threads | up to 5.2Ghz, оперативной памятью 16GB DDR5 5600Mhz Single Channel, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, TGP 115W, дисплеем 16-inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), 165Hz Refresh Rate, 300nits Brightness, Anti-glare display, 100% SRGB, накопителем 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, операционной системой Windows 11.

Всего в Full HD запускалось 10 игр. Среди них были God Of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Assassin's Creed Shadows, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Ghost of Tsushima, The Last of US II, Marvel's Spiderman 2, Cyberpunk Phantom Liberty, Valorant.

God Of War Ragnarok шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней составляла 87 к/с (Intel) и 84 к/с (AMD).

Horizon Forbidden West тестировалась с пресетом Very High. В среднем здесь производительность находилась на уровне 66 к/с (i7) и 67 к/с (Ryzen 7).

В игре Assassin's Creed Shadows с высокой графикой средний FPS равнялся 50 к/с (Intel) и 49 к/с (AMD).

Alan Wake 2 запускалась с графикой High. Средняя производительность здесь составляла 48 к/с в обоих случаях.

Hogwarts Legacy шла на настройках графики Ultra. Средний FPS в этой игре составлял 78 к/с (i7) и 91 к/с (Ryzen 7).

© StealthGamer SG

Со всеми результатами вы можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

По итогам тестирования Intel i7-14650HX оказался в среднем на 8% (95 к/с и 88 к/с соответственно) быстрее, чем AMD Ryzen 7 260.