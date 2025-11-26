Beyond Good and Evil 2 продолжает мучаться в разработке

Многолетняя разработка Beyond Good & Evil 2, кажется, не стремится к завершению, но продолжается. Об этом свидетельствует новое объявление на сайте Ubisoft.

© кадр из игры

Ubisoft Montpellier ищет звукорежиссёра, которому предстоит трудиться над сиквелом. В описании вакансии также раскрываются небольшие детали Beyond Good and Evil 2.

Говорят, что игра будет (когда-нибудь) прямым продолжением оригинала 2003 года. Геймеры смогут исследовать солнечную систему благодаря движку Voyager и погрузятся в открытый мир, наполненный приключениями. А ещё играть в неё можно будет в кооперативе.

Главный долгострой игровой индустрии анонсировали ещё в 2008 году, но за семь лет команда смогла создать только один город. О том, сколько кругов производственного ада прошла Beyond Good and Evil 2, можно подробно прочитать в нашем материале.

Разработку приключения перезапустили к 2017 году, когда представили обновлённую версию сиквела. В последний раз что-то связанное с игрой официально показывали на E3 в 2018 году. После чего Beyond Good and Evil 2 лишь изредка появлялась в новостях об изменениях в кадровом составе и сводках инсайдеров.

Известно, что к разработке подключили авторов из команды Prince of Persia: The Lost Crown, а новым креативным директором игры стал Фавзи Месмара. Релиз планируется когда-то.