Гости Московской недели видеоигр смогут протестировать новые разработки

С 27 по 30 ноября в Москве проходит Московская международная неделя видеоигр. В рамках мероприятия жители и гости столицы смогут познакомиться с современными проектами отечественных разработчиков, а с 28 ноября на территории Московского кластера видеоигр и анимации откроется масштабная выставка.

© Вечерняя Москва

Посетителям представят игры крупных компаний и независимых студий — от стратегий и аркад до приключенческих экшенов и ролевых проектов. Среди них тактический онлайн-шутер «Калибр», приключенческий экшен «Земский собор», MMORPG Lineage 2 и новинка Blade & Soul NEO, а также балетный слэшер «Царевна» и хоррор Run Away From Me: Alexandra.

Отдельные студии покажут оригинальные проекты: космическая аркада с котиками-космонавтами, альтернативная история в Советском Союзе, апокалипсис с выживанием, иммерсивная VR-игра по мотивам «Войны и мира», стратегии и аркады с уникальными механиками. Разработчики подчеркнули, что их цель — продемонстрировать потенциал российских игр и предложить посетителям полное погружение в жанры и игровые миры.

Организаторы отметили, что неделя видеоигр станет площадкой для укрепления индустрии, общения с аудиторией и демонстрации возможностей отечественных студий. Гости смогут протестировать проекты, оценить новые механики и познакомиться с разработчиками, наблюдая за развитием игрового направления в столице.

Ранее стало известно, что ночь видеоигр, которая пройдет с 29 на 30 ноября на площадке VK Play Арена, станет одним из центральных событий Московской международной недели видеоигр. На одну ночь площадка превратится в компьютерный клуб с интерактивными зонами, который объединит онлайн и офлайн форматы.