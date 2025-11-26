Игровой мини-ПК Minisforum с RTX 5060 оценили в 114 тысяч рублей

Компания Minisforum представила на международном рынке вертикальный мини-ПК Atomic Warrior G1 Pro, который при объеме корпуса 3,8 литра оснащается дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти. Об этом сообщает iXBT.

За производительность системы отвечает процессор AMD Ryzen 9 8945HX. Платформа поддерживает установку двух модулей оперативной памяти DDR5-5200 формата SO-DIMM и двух твердотельных накопителей M.2 PCIe 4.0 ×4. Также предусмотрены модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а проводное подключение реализовано через порт 5GbE.

Корпус габаритами 215х57х315 мм выполнен в черно-белом дизайне с RGB-подсветкой. Встроенный блок питания мощностью 350 Вт рассчитан на выдачу до 100 Вт процессору и до 245 Вт на остальные компоненты системы.

Набор внешних интерфейсов включает порты USB-A и USB-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, один HDMI 2.1 TMDS, сетевой разъем RJ-45 (5GbE), а также два DisplayPort 2.1, один DisplayPort 1.4 и дополнительный HDMI 2.1.

На глобальном рынке Minisforum Atomic Warrior G1 Pro предлагается в конфигурации с 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ по цене $1440 (около 113,7 тыс. руб.).

