Почему SSD-накопители нельзя дефрагментировать на ПК?

Многие люди регулярно проводят дефрагментацию в рамках рутинного техобслуживания своих ПК, и это полезная привычка. По крайней мере, если на компьютере установлены обычные жесткие диски (HDD). Но на системах с твердотельными накопителями, или SSD, проводить дефрагментацию нельзя. Портал makeuseof.com рассказал, почему.

© Unsplash

Для начала стоит прояснить, что такое дефрагментация. При сохранении файлов на HDD они не всегда аккуратно помещаются в одной ячейке — накопитель хранит их там, где есть свободное место. Иногда это «место» может быть разбросано по разным физическим точкам на вращающемся блюдце жесткого диска.

То, что описано сверху, называется фрагментацией. Но постепенно, по мере загрузки, удаления и модификации файлов на жестком диске, он начнет становиться более фрагментированным. Головка чтения/записи должна перемещаться по локациям диска, чтобы собирать один файл по крупицам, что замедляет загрузку. Дефрагментация позволяет реорганизовать разбросанные фрагменты файлов в цельные блоки: инструмент перемещает их так, чтобы каждый файл находился в одной продолжительной локации. Таким образом, система снижает расстояние, которое нужно преодолевать головке чтения/записи — и, соответственно, снижает время загрузки.

Механический изъян жестких дисков — по сути, единственная причина существования дефрагментации. Если накопитель читает данные с помощью движущихся деталей, то грамотная организация файлов и впрямь способна ощутимо повлиять на быстродействие.

Но SSD, или твердотельные накопители, работают совсем иначе. Они хранят файлы не на вращающихся тарелочках, а на флэш-памяти. SSD может получить доступ к любой ячейке хранения быстро, вне зависимости от ее локации, поэтому фрагментация не замедляет работу накопителя. По факту, дефрагментация не предлагает вообще никаких преимуществ для SSD. Даже если файлы разбросаны по твердотельному диску, человек у монитора не заметит разницы в скорости.

Помимо этого, дефрагментация способна причинить ущерб SSD. Ячейки флэш-памяти рассчитаны на ограниченное количество циклов записи, прежде чем их ресурс будет исчерпан. При каждом дефрагментировании система заставляет диск перезаписывать огромные объемы данных без причины, тем самым сжигая ресурс памяти впустую. Дело в том, что у SSD есть встроенные меры против изнашивания, равномерно распределяющие запись файлов по разным ячейкам. Дефрагментация вмешивается в этот процесс и заставляет определенные регионы диска записывать файлы сверх меры.

Так почему тогда на Windows по-прежнему есть утилита для дефрагментации? Ответ прост — она уже совсем не та, что раньше. Microsoft не зря переименовала инструмент в «Оптимизацию дисков»: он определяет тип накопителя автоматически и предлагает разные меры техобслуживания. При обнаружении SSD утилита не дефрагментирует диск, а выполняет команду TRIM, созданную специально для флэш-накопителей.

TRIM работает следующим образом. При удалении файла операционная система отмечает блоки накопителя, где он находился, как свободные. На обычном жестком диске это не проблема, потому что он может сразу перезаписать старые данные. А вот SSD должны очистить блок, прежде чем записывать в него новые файлы, что со временем замедляет работу. TRIM подсказывает твердотельному диску, какие блоки содержат удаленные данные, чтобы их можно было отформатировать в периоды простоя. Таким образом, когда вам потребуется загрузить что-то новое, на диске уже будут готовые чистые блоки, которые не придется предварительно форматировать.