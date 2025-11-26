Глава Epic Games назвал “большой проблемой” подорожание оперативной памяти из‑за ИИ‑бума
Вице‑президент Epic Games Тим Суини предупредил геймеров, что цены на оперативную память могут резко вырасти из‑за взрывного спроса на ИИ, назвав это “большой проблемой”.
По данным Windows Central, потребительские модули DDR5 подорожали за несколько недель на 110%. Например, набор Crucial Pro на 32 ГБ удвоился в цене. Суини пояснил, что OpenAI, Microsoft, Google, Amazon и другие гиганты выкупают почти все объёмы памяти для центров обработки данных, предлагая производителям рекордные суммы.
Большинство фабрик переключают мощности на выпуск серверной DRAM, а потребительские компании не могут конкурировать по цене. Он прогнозирует, что, как только текущие складские запасы иссякнут, дорожать начнут консоли, телевизоры и ноутбуки.
Покупателям же оперативки придётся соревноваться за остатки, поскольку Samsung, SK Hynix и Micron контролируют 90% рынка. Из‑за роста цен на память, разработчикам игровых консолей придётся экономить на характеристиках, что негативно скажется на производительности.
Некоторые аналитики отмечают, что ИИ‑бум приносит не только технологические прорывы, но и экологические и социальные проблемы, которые пока игнорируются.