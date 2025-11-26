Valve не против выпуска Steam Machine Pro

Valve вернулась к идее настольных Steam Machines и готовит компактный компьютер для гостиной.

© Ferra.ru

Инженер Пьер‑Луп Грифэ сообщил, что компания открыта к выпуску версии Pro, однако сейчас фокус остаётся на модели со средними спецификациями.

По словам разработчиков, цель — предложить доступное «ПК‑подобное» устройство, которое можно просто поставить под телевизор и играть без настройки. Поэтому упор сделан на баланс между ценой и производительностью.

Топовая версия с флагманским железом может появиться позже, но дорогая память и видеокарты оставляют мало смысла в таком варианте. Valve также рассматривает вариант, когда партнёры будут выпускать свои версии Steam Machine и экспериментировать с форм‑фактором.

Сейчас компания собирает отклики разработчиков и пользователей, чтобы понять, какие характеристики важны. Представители обещают рассказать подробности о железе и цене в начале следующего года.

Аналитики считают, что подход Valve может встряхнуть рынок мини‑ПК и создать сильного конкурента консолям, если им удастся удержать цену на уровне игровых приставок.