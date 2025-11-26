Panzer Corps 2 получила DLC

Издатель Slitherine сообщил о выходе на PC дополнения Panzer Corps 2: Elite – 1st Guards. В нем предлагают возглавить гвардейские части Красной армии во время Второй мировой.

© кадр из игры

Кампания охватывает 1937—1945 годы. При этом основное внимание, судя по пресс-релизу, уделено Воронежскому фронту, который позднее стал 1-м Украинским. Ключевые битвы — Сталинградская, Курская и штурм Берлина.

Среди особенностей DLC, упомянутых Slitherine, — историческая достоверность, огромные карты, самые большие лимиты развертывания армии в истории Panzer Corps и увеличенное количество ходов.

Panzer Corps 2 дебютировала в Steam в 2020 году. Отзывы — очень положительные.