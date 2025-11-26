Фонду Саудовской Аравии не хватает денег — ранее он купил Electronic Arts

По данным New York Times, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии испытывает нехватку средств после серии крупных приобретений. Пока заработать на инвестициях не удаётся, а деньги на новые проекты стремительно заканчиваются.

© Чемпионат.com

Ранее Саудовская Аравия приобрела игровую компанию Electronic Arts за $ 55 млрд: речь идёт о разработчиках серий FIFA (сейчас — EA Sports FC), Battlefield, Need for Speed, Mass Effect, Dragon Age и других.

Фонд также активно вкладывается в киберспорт: ежегодно проводит Esports World Cup с призовыми более $ 50 млн, содержит суперклуб Team Falcons и владеет турнирным оператором ESL FACEIT Group.

Кроме того, сейчас королевство инвестирует в город будущего Неом: огромный небоскрёб длиной 170 км в пустыне, где будут развивать в том числе видеоигры и киберспорт.