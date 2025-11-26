Авторы Marvel Cosmic Invasion опубликовали вступительный ролик игры

Компании Tribute Games Inc., Dotemu и Gamirror Games опубликовали вступительную заставку своей грядущей игры Marvel Cosmic Invasion.

В ролике аудитории представляют персонажей будущего битемапа, среди которых Человек-паук, Росомаха, Галактус и т.д.

Всего на старте обещано 15 героев, которые будут сражаться с противниками в различных локациях "от Нью-Йорка до самых темных уголков Негативной зоны".

Релиз на всех платформах запланирован на 1 декабря.

Ранее авторы выпустили в похожей стилистике получившую теплый прием у геймеров и критиков Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.