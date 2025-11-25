Что мы знаем о Steam Machine: новой игровой консоли Valve

Valve анонсировала новую линейку устройств, и больше всего внимание публики привлек Steam Machine — маленький игровой ПК, который может заменить собой консоль. Хотя некоторые подробности о продуктах пока неизвестны, компания уже предоставила достаточно информации медиа. Портал eurogamer.net рассказал, что известно о Steam Machine.

© Valve

Дата релиза Steam Machine

На данный момент Valve не анонсировала дату релиза Steam Machine, Steam Controller или Steam Frame. Но учитывая, что первые два товара будут продаваться в том числе и комплектом, они наверняка появятся в продаже в один день.

При этом Valve уже уточнила, что продукты выйдут в начале 2026 года. То есть, можно рассчитывать на период от января до марта — или первый квартал. Однако дата в любой момент может сместиться, в связи с чем остается лишь следить за официальными заявлениями Valve.

Что касается модели распространения, представитель PR-департамента Valve прокомментировал, что Steam Machine поступит в продажу по той же модели, что и Steam Deck. Другими словами, все новинки можно будет купить прямо в Steam и Komodo в зависимости от региона. Помимо этого, Valve заявила, что работает над улучшением дистрибьюции Steam — есть надежда, что запуск Steam Machine будет более гладким, чем релиз Steam Deck.

Цена Steam Machine

Пока что Valve не анонсировала цену Steam Machine, Steam Controller или Steam Frame официально.

У Steam Machine наверняка будет ряд ценовых опций, поскольку Valve собирается продавать устройство в двух вариантах — с 512 ГБ и 2 ТБ памяти. Плюс Steam Machine можно будет приобрести как отдельно, так и в комплекте со Steam Controller.

Valve объяснила, что занимается уточнением «последних деталей» производства, SKU и точных цен. При этом дизайнер Steam Machine Лоренс Янг на подкасте сказал, что расценки на устройство будут «примерно такими же, как на сегодняшнем рынке компьютеров». По мнению Янга, Steam Machine будет стоить приблизительно столько же, сколько стоит ПК аналогичной мощности.

Дизайн и функции Steam Machine

Steam Machine позволит играть в ПК-игры прямо на телевизоре. По сути, это товар для тех, кто не хочет инвестировать в игровой компьютер и не заинтересован в Steam Deck. Хотя новинка носит то же имя, что и оригинальная Steam Machine, выпущенная почти 10 лет назад, новая платформа целиком разработана силами самой Valve.

По размеру и форме Steam Machine напоминает GameCube, что позволит ему занять место под любым телевизором в отличие от более громоздких консолей, вроде PlayStation 5. Кроме того, по словам самой Valve, платформа конструировалась вокруг вентилятора с учетом законов термодинамики — для лучшего охлаждения и форм-фактора.

Поэтому Steam Machine представляет собой маленький черный куб со светодиодной панелью спереди; ее каждый пользователь сможет кастомизировать сам. Подсветка может показывать статус загрузки игр и служить индикатором для других процессов. Передняя панель держится на магнитах, поэтому ее тоже можно снять и персонализировать. Valve планирует выложить файлы для 3D-печати крышки в открытый доступ, чтобы все желающие могли напечатать собственную версию.

Характеристики Steam Machine

Valve позиционирует мощность Steam Machine как близкую к ПК младшей конфигурации; компания надеется, что платформа сможет предложить хороший опыт гейминга в 4К на 60 fps с помощью технологии масштабирования FSR. Хотя пока никто не проводил независимые тесты, представитель Valve заявил, что у Steam Machine есть потенциал запустить Cyberpunk 2077 в вдвое большем fps, чем на PlayStation 5 или Xbox Series X.

Что касается операционной системы, на Steam Machine по умолчанию будет установлена Steam OS — как и на Steam Deck. Но после распаковки платформы никто не запретит пользователям установить любую другую ось. Valve также позволит устанавливать на Steam Deck сторонние приложения и игры, а накопитель можно будет расширить с помощью microSD-карт — для них предусмотрен специальный слот.

По части портов Steam Machine предложит неожиданно широкий выбор разъемов при своем маленьком размере, особенно если сравнивать устройство с современными ПК и актуальными консолями. К тому же, встроенный блок питания убирает необходимость в сторонних решениях, благодаря чему Steam Machine можно будет легко добавить к существующему игровому сетапу.