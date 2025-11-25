«Ростелеком» запустил платформу для геймеров и разработчиков игр

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» запустила онлайн-платформу для геймеров и разработчиков игр. Площадка получила название «Игры Ростелеком», она предназначена для пользователей старше 18 лет. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Платформа объединяет маркетплейс и лаунчер для партнеров из игровой индустрии. В каталоге — почти 6 тыс. игр на ПК, PlayStation и Xbox, включая популярные зарубежные тайтлы. Ассортимент игр будет регулярно расширяться. Геймерам также доступны различные внутриигровые валюты и игровые подписки.

Маркетплейс объединяет на одной площадке легальных дистрибьюторов видеоигр. Поставщики обязаны предоставлять полный пакет документов на свой продукт, что гарантирует подлинность тайтла и безопасность трансакций. Портал-лаунчер запущен для российских разработчиков. Компания максимально упростила технический процесс размещения игрового контента.

Летом сообщалось, что «Ростелеком» запустил витрину видеоигр. Через нее можно пополнить баланс кошелька в Steam.