В Assassin's Creed Shadows пройдет кроссовер с аниме «Атака титанов»

Компания Ubisoft объявила о проведении новой коллаборации в Assassin's Creed Shadows. В самурайский экшен проведут совместный ивент с культовым аниме «Атака титанов» — он пройдёт с 25 ноября по 22 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Assassin's Creed. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Так, в ходе события в Shadows добавят новую миссию в духе аниме — в ней нужно будет спасти девушку по имени Ада от неких культистов. В ходе задания Наоэ и Ясуке ждёт встреча с монструозным противником — наверняка речь идёт о поединке с титаном. За прохождение квеста игроки получат тематические статую и знамёна.

Вместе с самим ивентом во внутриигровой магазин «Теней» также добавят платные предметы из «Атаки титанов»: скин для Наоэ в виде Микасы, скин для Ясуке в виде Бронированного титана, оружие и различные аксессуары.