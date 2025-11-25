В Москве прошел финал турнира по киберспортивной дисциплине Standoff 2

В минувшее воскресенье на волейбольной арене "Динамо" прошел гранд-финал турнира WINLINE EPIC Standoff 2 PawPaw Major по дисциплине Standoff 2.

Кубок чемпиона турнира забрала команда Mafiozy Esports, обыграв в финале коллектив VozWooden со счётом 2:1.

Самым ценным игроком был признан участник состава Mafiozy Esports Иван Hi-Lo Сидоренков.

Перед началом состязаний киберспортсменов был представлен новый скин M4A1 PawPaw, созданный специально к старту турнира.

На ивенте для гостей были организованы разнообразные активности - интерактивные аттракционы, зоны с аквагримом и плакатами, а также две автограф-сессии с популярными блогерами.

Организаторами выступили турнирный оператор Epic Esports Events (входит в ESforce Holding) и компания WINLINE.

