Создатель Counter-Strike выступит на Московской международной неделе видеоигр

С 27 по 30 ноября в Москве впервые пройдет Международная неделя видеоигр. На этом событии соберутся ведущие представители игровой индустрии, в числе которых Мин Ле — создатель и разработчик знаменитой игры Counter-Strike. Об этом рассказали в пресс-службе мероприятия.

© Вечерняя Москва

Мин Ле выступит 29 ноября в рамках деловой программы мероприятия. Основатель Counter-Strike поделится историей возникновения эпохи многопользовательских шутеров и обсудит с аудиторией, почему подход к разработке игр остается актуальным более 20 лет.

Кроме того, в своем выступлении он расскажет, как вовлечь игровое сообщество в процесс разработки, сохраняя при этом авторское видение. Эксперт объяснит, какие принципы помогли игре пережить смену поколений и технологий, а также где сейчас появляются настоящие инновации, передает «Известия».

Ранее стало известно, что ночь видеоигр, которая пройдет с 29 на 30 ноября на площадке VK Play Арена, станет одним из центральных событий Московской международной недели видеоигр. На одну ночь площадка превратится в компьютерный клуб с интерактивными зонами, который объединит онлайн и офлайн форматы.