Стоимость оперативной памяти теперь превышает цены на игровые консоли

Цены на оперативную память DDR5 продолжают демонстрировать устойчивый рост, достигая новых психологических рубежей. В ряде случаев стоимость комплектов высокой емкости уже сопоставима с ценой игровых консолей, сообщает портал Tom's Hardware.

© Газета.Ru

Так, комплект из двух модулей DDR5 суммарным объемом 64 ГБ на американском рынке стоит дороже базовой версии PlayStation 5 и уже приблизился по цене к PlayStation 5 Pro. Комплект G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 на 64 ГБ в США предлагается по цене около $600 с учетом действующей скидки. Для сравнения, PlayStation 5 Pro на этом же рынке доступна примерно за $650 с учетом промоакций. При этом в середине октября этот комплект памяти стоил $205–220, что свидетельствует о почти трехкратном росте стоимости за короткий период.

Схожая динамика наблюдается и на европейском рынке. К примеру, комплект Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 объемом 64 ГБ в настоящее время продается примерно за €550 евро, тогда как еще четыре дня назад его цена составляла около €450. Месяц назад аналогичный набор стоил порядка €320, а в сентябре — около €240.

В целом, на европейском рынке комплекты DDR5 объемом 64 ГБ предлагаются в диапазоне от €350 до €700, при этом речь идет не о премиальных или экстремально разогнанных модулях. На этом фоне даже более массовые комплекты объемом 32 ГБ демонстрируют заметный рост цен и продаются по €250–350, что приближает их по стоимости к базовым версиям PlayStation 5.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на компьютеры с 2026 года.