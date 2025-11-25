Западный обзорщик назвал лучшие игровые мониторы 2025 года

В одном из выпусков на YouTube-канале Monitors Unboxed перечислили лучшие на сегодня модели мониторов для игр.

© Ferra.ru

Лучший флагманский монитор

Asus ROG Strix XG32UCWMG. Это лучший вариант на сегодня. Вы получите 32-дюймовый 4К WOLED-дисплей с частотой обновления 240 Гц. Если вы хотите сэкономить деньги, то к наиболее выгодным вариантам относятся MSI MPG 321URX, Gigabyte Aorus FO32U2. Большинство характеристик у них такие же, как у Asus.

Если вам нужен 27-дюймовый монитор с частотой обновления 240 Гц, то рассмотрите Dell Alienware AW2725Q. Единственное - у него нет некоторых функций, характерных для премиум-моделей.

Asus ROG Strix XG27UCDMG стоит на 20-35% больше, чем Dell. Но и функций у него больше.

Лучший монитор премиум-класса

Из OLED-мониторов с разрешением 1440р лучше всего сейчас брать Asus ROG Strix XG27AQWMG. Ещё один заслуживающий внимания вариант - это Gigabyte MO27Q28G. Главная разница между ними в том, что у Gigabyte покрытие дисплея матовое, и оно лучше справляется с бликами.

Среди 1440р QD-OLED-мониторов эксперт рекомендует рассмотреть Dell Alienware AW2725D. Другие варианты здесь - это MSI MAG 271QP X24 и MSI MAG 273QP X24. Gigabyte MO27Q2. Все три модели имеют частоту обновления 240 Гц, а Dell - 280 Гц.

Что касается 4К Mini LED, то лучше покупать MSI MPG 274URDFW E16M, AOC U27G4XM, KTC M27P6. Все они представляют собой 27-дюймовые ЖК-дисплеи IPS с разрешением 4К и частотой обновления 160 Гц.

Лучший монитор среднего класса

Gigabyte M27UP - лучший вариант в этой категории. Это 27-дюймовый IPS--дисплей с разрешением 4К и частотой обновления 160 Гц. В качестве альтернатив также можете рассмотреть Asus ROG Strix XG27UCG, Asus ROG Strix XG27UCS, LG 27GR93U, LG 32GR93U, Gigabyte M32UP.

Лучший монитор с HDR по соотношению цены и качества

AOC Q27G40XMN. Он имеет 27", VA-матрицу, разрешение 1440р, частоту обновления 180 Гц. Также у него есть MiniLED-подсветка с 1152 зонами затемнения. Главные недостатки этой модели - плохая подставка с фиксированной высотой и слабые углы обзора. Если этот монитор по каким-то причинам недоступен, то рассмотрите более старый вариант - AOC Q27G3XMN.

© Monitors Unboxed

Лучший монитор начального уровня по соотношению цены и качества

Три наиболее выгодные варианта здесь - MSI MAG 275QF, Asrock PG27QFT2A, Asus ROG Strix XG27ACS. Модель MSI G274QPF-QD по функциональности будет лучше, чем MSI MAG 275QF. Кроме того, у него регулируемая по высоте подставка, лучшая панель с расширенным цветовым охватом. Также в зависимости от цены вы можете присмотреться к Gigabyte M27Q2 QD. Если вам нужна более высокая частота обновления - присмотритесь к Gigabyte M27Q3 с 320 Гц.

Лучший монитор со сверхвысокой частотой обновления

Прямо сейчас имеет смысл покупать Asus ROG Swift PG27AQWP-W с частотой обновления 540 Гц. Главный его недостаток - высокая цена.

Если хотите сэкономить, можете посмотреть MSI MAG 272QP X50. Из лучших ЖК-мониторов в этой категории - Asus ROG Swift Pro PG248QP с частотой обновления 540 Гц, но стоит он немало. Среди более дешёвых аналогов выделяется, например, BenQ Zowie XL2566K.

Лучший сверхширокий монитор

На сегодня на рынке лучшим считается LG 45GX950A. Его частота обновления составляет 165 Гц, но цена очень высока. За более разумную стоимость эксперт порекомендовал рассмотреть Dell Alienware AW3425DW, то есть улучшенную версию Dell Alienware AW3423DWF.