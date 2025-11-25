Valve опровергла слухи о выпуске Half‑Life 3

На недавней презентации, Valve представила сразу три новых устройства, но так и не анонсировала долгожданную Half‑Life 3.

Вместо игры компания показала беспроводную VR‑гарнитуру Steam Frame, компактный мини‑ПК Steam Machine для гостиной и обновлённый контроллер Steam Controller с сенсорными панелями.

По словам представителей Valve, аппаратура рассчитана на запуск VR‑игр и стриминговых сервисов, а выпуск запланирован на 2026 год.

Слухи о том, что вместе с железом будет представлено продолжение Half‑Life, не подтвердились. Компания опровергла факт работы над третьей частью и лишь отметила, что разработчики сосредоточены на создании удобной экосистемы и пока не готовы говорить о новых крупных проектах.

При этом эксперты считают, что отказ от громкого анонса оставляет компании пространство для манёвра и позволяет сохранить интригу вокруг будущей Half‑Life.

Следующий крупный анонс может состояться уже после выхода Steam Frame. Поклонникам франшизы придётся запастись терпением: Valve явно делает ставку на платформу, а не на одну игру.