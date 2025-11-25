Названа идеальная связка для 1440p‑гейминга в 2025 году

YouTube-канал GeekaWhat назвал дуэт RTX 5070 Ti и Ryzen 7 9700X оптимальной сборкой для игр в 1440p на конец 2025 года.

Автор отмечает, что эта связка даёт максимально сбалансированное соотношение цены, производительности и энергоэффективности. А 32 ГБ оперативной памяти пока хватает для всех современных тайтлов.

В тестах конфигурация показала себя уверенно. В Battlefield 6 система стабильно держит в районе 163 fps. В Call of Duty: Black Ops 7 — около 147 fps. ARC Raiders выдаёт порядка 155 fps, Marvel Rivals — примерно 142 fps. Fortnite легко переваливает за 250 fps, а Apex Legends — почти за 300 fps.

Ryzen 7 9700X не упирается в GPU даже в быстрых многопользовательских играх и не ограничивает RTX 5070 Ti в современных ААА-проектах.

На практике это означает стабильный фреймрейт, высокий пресет графики и отсутствие микрофризов, из-за которых часто страдают бюджетные сборки.