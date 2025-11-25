Tom's Hardware опубликовал топ SSD для PlayStation 5

Издание Tom's Hardware опубликовало очередной рейтинг лучших SSD для консоли PlayStation 5. В новом списке лидером оказался накопитель WD Black SN850X.

Авторы подчёркивают, что модель обеспечивает практически максимальную для PCIe 4.0 скорость — до 7300 МБ/с на чтение и 6600 МБ/с на запись, оснащена большим SLC‑кэшом и выпускается в версиях от 1 до 8 ТБ.

Для охлаждения можно выбрать вариант с встроенным радиатором или докупить его отдельно. Производитель предоставляет пятилетнюю гарантию.

Журналисты предупреждают, что внешне похожий SN850P представляет собой тот же SSD, но с заводским радиатором и более высокой ценой, поэтому переплачивать за него не стоит.

В качестве альтернативы для PlayStation 5 упоминается Samsung 990 Pro — накопитель с похожими характеристиками и улучшенной надёжностью.

Рейтинг напоминает, что чтобы расширить память консоли, нужно выбирать накопители стандарта PCIe 4.0 с высоким ресурсом записи. Эксперты советуют следить за ценами: из‑за колебаний на рынке твердотельных накопителей оптимальное время для покупки может меняться.