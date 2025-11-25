Китайская CXMT разработала собственные модули памяти DDR5 и LPDDR5X

Флагманской разработкой компании стала память стандарта DDR5. Ее пиковая скорость достигает 8000 МТ/с, а плотность чипа — до 24 Гбит. Инженеры CXMT сделали ставку на универсальность, представив модули сразу в семи различных форм-факторах. В списке есть как знакомые многим UDIMM для обычных компьютеров и SODIMM для ноутбуков, так и специализированные решения вроде RDIMM и MRDIMM для мощных серверов и рабочих станций. Это значит, что память от CXMT сможет работать в самом разном оборудовании — от домашних ПК до дата-центров.

У новой памяти уже появился первый партнер. Им стал бренд ASGARD, который начал использовать эти чипы в своих игровых комплектах. Компания сообщает, что память обладает высоким разгонным потенциалом.

Второй важной новинкой стала энергоэффективная память LPDDR5X, созданная для смартфонов, планшетов и ультрабуков. Ее максимальная скорость составляет 10667 МТ/с, что соответствует уровню ведущих мировых производителей. Покупателям будут доступны модули разной компоновки объемом 12 ГБ, 16 ГБ и даже 24 ГБ, что открывает возможности для создания самых производительных мобильных устройств.

Запуск двух ключевых продуктовых линеек открывает перед CXMT большие перспективы. Острый дефицит памяти на глобальном рынке дает компании реальный шанс быстро занять свое место и укрепиться как на внутреннем рынке Китая, так и за его пределами.