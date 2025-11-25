Самый долгий матч в Counter-Strike 2 длился 6,5 часов

На финале азиатского региона турнира ECL S50, который также служил отбором на EPL S23, команда LVG обыграла RA со счётом 3:2 и завоевала путёвку на следующий этап соревнований. Матч вошёл в историю Counter-Strike 2 как самый продолжительный: команды провели в игре около 6,5 часа и сыграли 147 раундов.

Игра растянулась на пять карт, три из которых прошли все 24 раунда основного времени, а две потребовали несколько овертаймов.

Этот поединок побил прежний рекорд в 126 раундов и стал одним из редких случаев, когда сразу несколько игроков набрали более 100 убийств. Всего таких игроков оказалось пять. Лидером стал капитан LVG Westmelon — он сделал 126 фрагов.