В Crossout добавят спецрежим к юбилею Ex Machina

Pixel Storm напомнила о выходе патча «Вынужденная мера» для постапокалиптического онлайн-экшена Crossout. В игру добавили боевой пропуск из 75 уровней, бронемобили на воздушной подушке, оружие, детали от фракции «Бешеные» и несколько временных режимов, в том числе режим к юбилею Ex Machina.

© кадр из игры

Среди образцов оружия Pixel Storm обращает внимание, например, на пулемет «Гибрид» с двумя режимами стрельбы (пули и медленные снаряды, прикрепляющиеся к цели и взрывающиеся с задержкой) и дробовик «Шредер», который бьет тем сильнее, чем дальше цель.

Коротко — о временных режимах:

«Опытные образцы» (до 26 ноября, здесь и далее — включительно): битвы на предустановленных бронемобилях с деталями нового сезона. «Опасный груз» (27 ноября — 3 декабря): необходимо довести свою тележку с грузом от точки А до Б раньше, чем с этим справится враг. «Старые враги» (4—10 декабря): потасовка к 20-летию Ex Machina. За нее ответственна Targem, как и за Crossout. Сражения будут проходить на специальных тематических бронемобилях. «Рыцарский турнир» (11—17 декабря): разборки на предустановленных машинах с взрывными копьями.

Подробнее о режимах Pixel Storm рассказала на сайте игры.