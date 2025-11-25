В России выходит книга по лору Elden Ring

Издательство «Бомбора» сообщило о скором выходе русскоязычного издания книги «Мифология Elden Ring. Дар благодати» — уже сейчас можно оформить предзаказ.

© Чемпионат.com

Иллюстрированный сборник посвящён истории самой большой игры FromSoftware.

Автор Джефф Траскотт, известный как SmoughTown, собрал мифологию Междуземья воедино и объяснил природу Благодати, историю Великой Воли, истоки Древа и судьбы Погасших, включая события дополнения Shadow of the Erdtree.

Книга выйдет в двух вариантах: более дорогой содержит красивый футляр, золотое обрамление и русскоязычную карту Междуземья. Ожидается, что первые покупатели смогут получить издание до Нового года.