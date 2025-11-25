Игроки требуют выпустить MMO-шутер Pioner в российском Steam

Фанаты российского MMO-шутера PIONER резко негативно отреагировали на решение разработчиков выпустить проект на платформе «Игры Ростелеком».

В России и Беларуси PIONER нельзя будет купить в Steam. Кроме того, предзаказ с эксклюзивными наградами доступен только в «Играх Ростелеком», в Steam игра станет доступна только в день релиза.

В комментариях под анонсом пользователи раскритиковали студию GFA Games.

Максимально странное решение.Этой площадкой игру можно убить. Обещали ЗБТ в 2019 году — не сделали. Обещали в Steam выпустить — не сделали. Что за клоунада? Точно не эту игру и не от этой компании я ждал семь лет. Если не будет релиза в Steam, ни за какие деньги не куплю вашу игру! Что мы имеем в итоге. Серверная часть игры мёртвая. Учитывая, какой маленький был онлайн на серверах, на релизе она умрёт с ходу. Затем игра решает эксклюзивно уйти даже не на VK Play, где площадка хотя бы живая, а на непонятную поделку от «Ростелекома». Это всё выглядит как чёртов скам, господа. И этого ли мы ждали семь лет?

PIONER выйдет 16 декабря. В Steam игра будет доступна во всех регионах, кроме России и Беларуси.