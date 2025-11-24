Как пройти квест The Major's Footlocker в Arc Raiders: гайд

The Major’s Footlocker — пожалуй, одно из самых простых заданий в Arc Raiders. Нужно всего лишь найти ящик в жилом здании. Проблема лишь в том, что на карте Dam Battlegrounds много локаций, подходящих под описание, и везде свои здания. Портал PC Gamer рассказал, как пройти этот квест.

Отправляйтесь в резиденцию на севере карты Dam Battlegrounds, к северо-западу от гидропонного комплекса и к западу от генераторной. В этой локации стоят три здания — вам нужно то, что на юго-западе, т.е. левое из двух тех, что пониже.

Пройдите в здание и поднимитесь по лестнице на второй этаж Войдите в апартаменты и найдите комнату в задней части помещения, за кухней Отыщите отмеченный желтым ящик на столе у окна

Активируйте ящик — и вы получите квестовый предмет, который желательно сразу положить в защищенный карман. Для прохождения квеста нужно эвакуироваться с ним. Оптимальный вариант — лифт у болота, потому что он обычно более безопасен.