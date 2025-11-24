Как пройти квест Communication Hideout в Arc Raiders: гайд

Квест Communication Hideout в Arc Raiders предполагает не совсем очевидные шаги; один поручает игроку найти потерянную батарею, а второй — отыскать терминал, спрятанный внутри здания. Портал PC Gamer рассказал, как пройти это задание.

© Steam

Прежде всего, отправляйтесь к «Красной башне» на юге карты Buried City — там вас попросят «найти потерянную батарею». Она находится в металлическом ящике на улице к северо-востоку башни. Найти отмеченный желтым ящик можно рядом с заколоченным киоском у пальмы — он похож на другие квестовые ящики. Просто активируйте его, чтобы добыть батарею.

После этого батарею необходимо установить в генератор. Развернитесь от ящика и киоска — на улице стоит маленький генератор, подключенный к башне кабелями, у входа в метро. Там же расположен слот, в который можно вставить батарею. Поставив батарею, активируйте генератор — теперь можно подниматься в башню.

Последний шаг — активировать терминал антенны в башне, и он может быть достаточно сложным. Войдите в башню через окно рядом с генератором, поднимитесь по лестнице и выйдите на платформу на крыше, забравшись на верхний уровень.

Повернитесь направо, пройдите по платформе со внешней стороны башни и обогните угол, чтобы найти отмеченный желтым терминал. Активируйте его — и квест будет завершен.