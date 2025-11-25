Забастовка на мэйджоре по CS 2 — болельщики Imperial протестуют против Valve

На StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2 произошёл яркий инцидент: несколько болельщиков выбежали на сцену в поддержку бразильского клуба Imperial и их титульного спонсора — онлайн-казино, логотип которого Valve ранее убрала с формата турнира.

© Чемпионат.com

Во время акции фанаты скандировали призывы вернуть бренд, но охрана быстро вмешалась, задержала нарушителей и вывела их со сцены, чтобы продолжить матч.

Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в столице Венгрии и соберёт зрителей на арене. За призовой фонд в $ 1,25 млн сражаются Team Spirit, NAVI и FURIA Esports и другие, а Team Vitality приедет на турнир в статусе действующего чемпиона мира.