AMD повысит цены на видеокарты — минимум на 10 %

Немецкое издание ComputerBase со ссылкой на источники среди дистрибьюторов сообщило, что AMD планирует в ближайшее время повысить цены на свои видеокарты Radeon минимум на 10%.

Причина — подорожание микросхем памяти, которое провоцирует спрос со стороны производителей серверов и ИИ-систем.

По словам собеседников издания, это будет уже второе повышение за последние месяцы: первую корректировку в октябре на рынке практически не заметили, потому что розничные цены успели упасть после летних распродаж.

Сейчас ситуация изменилась: чипы GDDR6 и HBM дорожают, а маржа производителей сокращается. Под удар попадут все модели семейства Radeon RX, от начальных до топовых.

При этом об аналогичных шагах со стороны NVIDIA пока не сообщается. Эксперты предполагают, что реальный рост цен в рознице проявится в начале 2026 года.

Игрокам и сборщикам ПК советуют не затягивать с покупкой, если они планировали обновление. Аналитики отмечают, что вслед за графическими ускорителями могут подорожать материнские платы и модули памяти.

В октябре стоимость оперативной памяти уже выросла примерно на 15%.