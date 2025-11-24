Киберспорт хотят избавить от нечестной игры

Читером называют игрока, который нарушает правила онлайн-игры, используя запрещенное ПО или чит-коды. По данным экспертов, 80 процентов геймеров сталкиваются с читерством. Это тормозит развитие киберспорта из-за риска потери доверия болельщиков и искажения результатов игр. Чтобы исправить ситуацию, необходимо ввести административную ответственность за использование читерских программ на онлайн-турнирах. Об этом шла речь 24 ноября на заседании рабочей группы Комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Как предлагают наказывать читеров, выяснила «Парламентская газета».

© Парламентская газета

Виды мошенничества

Использование читов считается нечестной игрой, поскольку они дают преимущество перед другими игроками. Чит-коды разделяют на внешние, внутренние, сетевые и пиксельные. Внешние коды работают как отдельные приложения, встроенные в ПО. Они могут считывать и изменять данные в оперативной памяти игры, показывать местоположение противников, менять игровые статистики.

Внутренние читы встраивают в сам процесс игры через инъекцию кода. Они могут подменять данные и функции, например включать «бессмертие». Сетевые коды перехватывают трафик между клиентом и сервером. Так геймер получает данные, передаваемые серверу, в том числе координаты игрока или его статистику. А пиксельные читы анализируют изображение на экране, чтобы находить цели или важные объекты.

Читы в киберспорте подрывают принципы честной игры и дают возможность манипулировать результатами прикладных матчей, считает зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. По его словам, депутаты разрабатывают инициативу, которая должна навести порядок в сфере профессиональных соревнований.

«Мы предлагаем предоставить дополнительные полномочия общероссийским спортивным федерациям, чтобы они устанавливали обязательные требования к техническим средствам и ПО участников киберспортивных соревнований. Необходимо также ввести административную ответственность за использование неправомерных технических средств в киберспорте», — заявил Хамитов.

КоАП предлагают дополнить новой статьей об ответственности за использование неправомерных технических средств в отдельных видах спорта. Штрафы для физлиц хотят установить в размере до 30 тысяч рублей. Депутат добавил, что федерации смогут разрабатывать и утверждать регламенты соревнований, чтобы игроки не смогли использовать запрещенные технические средства.

Мировая практика

Минспорт поддерживает инициативу парламентариев, поскольку технологический допинг по сути ничем не отличается от фармакологического, отметила начальник отдела научно-методического и антидопингового обеспечения министерства Яна Деревянко. По ее словам, в обоих случаях главная цель спортсмена — получение результата нечестным путем, поэтому не столь важно, как именно он жульничает.

«Хочу привести в пример Южную Корею, где уже установлена уголовная ответственность за использование читов на киберспортивных соревнованиях. Там предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а также штрафы до 18 тысяч долларов. Мы видим, что подобная мировая практика уже есть, поэтому установление административной ответственности могло бы показать и нашу решимость в борьбе с допингом», — сказала представитель ведомства.

Использование читов на соревнованиях нельзя приравнивать к допингу, поскольку это может привести к путанице в терминологии в традиционных видах спорта, возразил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Он напомнил, что подобные жульнические действия геймеров на турнирах можно расценивать как мошенничество.