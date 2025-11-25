Более 1000 посетителей "Фандом феста" протестировали игру "Земский собор"

Российская студия «Сайберия Нова» презентовала приключенческий экшен «Земский собор» на фестивале поп-культуры !Фандом фест». Об этом сообщает пресс-служба VK.

Мероприятие, организованное VK, прошло 22–23 ноября в Москве на площадке Main Stage. Игра уже доступна для скачивания на странице проекта в VK Play.

Фестиваль собрал 15 тыс. поклонников поп-культуры. Более 1000 участников смогли протестировать релизную версию игры на специальном стенде, оформленном в стиле Смутного времени.

Как отмечают организаторы, гости погрузились в атмосферу эпохи благодаря живому косплею ключевых персонажей — казака Кирши, его спутницы Аленки и грозных стрельцов.

Креативный директор студии Сергей Русских подчеркнул, что презентация игры «Земский собор» на таком масштабном мероприятии стала уникальной возможностью не только представить проект широкой аудитории, но и подчеркнуть значимость видеоигр как инструмента культурного просвещения и вовлечения игроков в глубокое понимание эпохи.

«Мы увидели живой и искренний отклик тысяч игроков, которые смогли опробовать игру на фестивале», — отметил он.

С момента запуска проекта 4 ноября на платформе VK Play пользователи оставили более 450 отзывов, из которых свыше 380 — положительные. В ответ на активную обратную связь студия уже выпустила хотфикс и патч с улучшениями боевой системы, повышением стабильности и доработкой второстепенных квестов. Текущий рейтинг игры на VK Play составляет 7,8.