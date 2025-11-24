Авторы "Земского собора" рассказали о планах по развитию серии исторических игр

Российская студия "Сайберия Нова" представила приключенческий экшен "Земский собор" на фестивале поп-культуры "Фандом Фест ВКонтакте", который прошел на минувших выходных в Москве на площадке Main Stage.

В рамках мероприятия нам удалось пообщаться с авторами проекта, которые рассказали, как аудитория приняла их новую работу, а также о планах по развитию серии исторических игр.

Так, в течение двух недель после релиза пользователи платформы VK Play проявили повышенный интерес к проекту, и большая часть оставляет положительные оценки - средний балл на данный момент застыл на отметке 7,8.

Новинка на основе отзывов геймеров уже получила хотфикс и патч с улучшениями боевой системы, части второстепенных квестов и повышением стабильности игры.

В беседе с "РГ" креативный директор студии Сергей Русских рассказал о дальнейших творческих планах: "Если "Земский собор" будет интересен аудитории, то логично продолжить работу над проектом. В частности, в новой игре можно было бы сосредоточиться на казаке Кирше и финале Земского собора, когда, как известно из истории, на престол был избран Михаил Романов. С другой стороны, часть нашей команды увлечена историей казачества и предлагает создать игру, основанную на казацких мифах и легендах. Этот проект будет менее историческим, но более масштабным, возможно, даже многопользовательским".

"Фандом Фест ВКонтакте" позиционируется как праздник для тысяч фанатов аниме, комиксов, видеоигр, k-pop, азиатской культуры, косплея и десятков других фандомов.

В этом году ивент собрал 15 тысяч поклонников поп-культуры.