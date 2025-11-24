Платформа Snapdragon X2 Elite Extreme для ноутбуков сможет потреблять более 100 Вт

Согласно заявлению Qualcomm, процессор Snapdragon X2 Elite Extreme для ноутбуков демонстрирует энергопотребление от 60 до 100 Вт, а в режиме максимальной производительности превышает эту планку.

Чтобы полностью раскрыть его возможности, необходимо учитывать столь высокую энергозатратность, которая для ARM-процессоров является значительной, однако оправдывается выдающейся производительностью.

Диаграммы Qualcomm наглядно подтверждают, что в данном случае мощность не будет тратиться впустую. Обещаемый прирост производительности по сравнению с Ryzen AI 7 350 и Core Ultra 9 285H достигает почти двукратного значения при сопоставимом уровне энергопотребления, хотя и за счёт сокращения времени работы от аккумулятора.

Ограничения, устанавливаемые производителями ноутбуков, вероятно, приведут к заметному снижению автономности в большинстве устройств. Также стоит отметить существование базовой версии SoC Snapdragon X2 Elite с диапазоном TDP от 22 до 40 Вт.

Благодаря современной архитектуре Snapdragon X2 Elite Extreme обеспечивает значительный прогресс как в вычислениях, так и в обработке графики. Его разработка нацелена на конкуренцию с такими моделями, как AMD Ryzen AI 7 350 и Intel Core Ultra 9 285H. Делая акцент на возможностях искусственного интеллекта, чип оптимизирован для выполнения сложных задач машинного обучения и обеспечивает высокую эффективность как в профессиональных приложениях, так и в играх.