RTX 3050 8 ГБ протестировали в играх в конце 2025 г.
На YouTube-канале EDWARD Gaming выяснили, какой средний FPS обеспечивает RTX 3050 8 ГБ в современных проектах.
Компьютерная сборка включала процессор Intel Core i7 13700 5.2GHz, видеокарту EVGA GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 Black XC, матплату ASUS ROG Strix B760-A, оперативную память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB, NVMe Samsung 990 PRO 2TB, HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache, NVMe Samsung 990 PRO 4TB, HDD 8TB Gold 8 To WD8004FRYZ 256MB Cache, NVMe Samsung 990 PRO 4TB, блок питания ASUS ROG STRIX 1000W Gold Aura White Edition, операционную систему Windows 11 Pro Build 22631.
Всего запускалось 50 игр. Среди них Assassin’s Creed Shadows, Battlefield 6, Black Myth Wukong и другие.
Assassin’s Creed Shadows шла с пресетом High, DLSS 4 Quality. Средняя частота кадров в ней составляла 42 к/с.
Counter Strike 2 запускалась с низкими настройками графики. Средний FPS в этой игре равнялся 272 к/с.
GTA V тестировалась с ультра-графикой, DLAA 4. Средняя производительность здесь находилась в районе 67 к/с.
В игре Hogwarts Legacy тестировалась с графикой High, TAA Low. В среднем здесь производительность составляла 56 к/с.
Игра Stalker 2 шла с высоким пресетом, DLSS 4 Quality. Средняя частота кадров в ней равнялась 54 к/с.
Со всеми замерами вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
Средний FPS составил во всех играх в районе 73 к/с. Это как минимум больше "общепринятого" 60 FPS, то есть в среднем играть на RTX 3050 ещё можно относительно комфортно.