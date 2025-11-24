NVIDIA отказалась от звания «производителя игровых видеокарт»

Компания NVIDIA окончательно превратилась из производителя видеокарт для геймеров в столп ИИ-инфраструктуры.

В свежем отчёте за III квартал её выручка выросла на 62,5% и достигла $57 млрд. Причем основным двигателем стали дата‑центры. Сегмент Data Center принес $51,2 млрд или около 90% всей выручки. Это сделало ИИ‑чипы главным бизнесом NVIDIA.

Рост подкреплён заказами гиперскейлеров: Amazon, Microsoft и Google наращивают капитальные расходы на вычислительные мощности, а Blackwell и Rubin распродаются на годы вперёд. При этом издержки растут — цены на DRAM и NAND дорожают, что может сказаться на стоимости продукции.

Игровой же сегмент принес лишь $4,3 млрд и занимает 7,5% оборота. На этом фоне неудивительно, что компания все меньше ассоциирует себя с производителем игрового железа.