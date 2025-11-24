Новая встроенная графика Intel порвала бенчмарки

Уже совсем скоро Intel представит семейство ноутбучных процессоров Panther Lake. И флагманская Core Ultra X9 388H смогла удивить встроенной видеокартой.

© Ferra.ru

Новый iGPU на архитектуре Xe3 имеет 12 ядер и, по данным ранних тестов 3DMark Time Spy, набирает от 6233 до 6300 баллов, если использовать память 8533–9600 МТ/с.

Это делает встроенную графику более чем на 50% быстрее чипа Arc 140V в процессорах Lunar Lake, а средний отрыв достигает 60%. При этом наблюдатели предупреждают: результаты относятся к синтетическому тесту и не подтверждены независимыми лабораториями.

© VideoCardz.com

Но даже так Xe3 остаётся далеко позади мощных решений AMD Strix Halo, которые набирают около 11 000 баллов. Тем не менее, для энергоэффективного ноутбука это серьёзный скачок.

Если данные подтвердятся, бюджетные видеокарты могут стать менее востребованы, ведь встроенная графика Panther Lake обеспечит достойный уровень в играх и мультимедиа.