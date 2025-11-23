StarLadder Budapest Major 2025: прогноз, расписание, участники, где смотреть, КС2, турнир

Российская Team Spirit претендует на победу.

В понедельник, 24 ноября, стартует StarLadder Budapest Major 2025 — главный турнир сезона по Counter-Strike 2. 32 лучшие команды планеты соберутся в столице Венгрии, чтобы разыграть титул чемпиона мира и призовой фонд в размере $ 1,5 млн (около 100 млн рублей).

Перед стартом мэйджора мы собрали всю важную информацию о турнире в одном месте. Готовимся к яркому марафону «Контры» вместе с вами!

Кто играет и за кого болеть

Впервые за долгое время мэйджор обошёлся без региональных квалификаций. На турнир были приглашены 32 лучшие команды по рейтингу Valve — иных способов побороться за главный титул в Counter-Strike теперь не будет.

Фавориты начнут турнир с третьей стадии (топ-16): действующий чемпион Team Vitality, российская Team Spirit, набравшая ход FURIA из Бразилии и другие гранды проведут первые матчи уже в декабре.

Откроют же мэйджор команды, занимающие в рейтинге места с 17-го по 32-е. В их числе оказались FaZe Clan, Fnatic, PARIVISION, Imperial Esports и другие — сейчас всё выглядит так, что никто из них не сможет побороться за победу. Однако на практике часто оказывается, что ранний старт помогает какому-нибудь аутсайдеру «разогнаться» и добраться чуть ли не до плей-офф.

Среди участников венгерского мэйджора оказались всего две российские команды — это минимум с весны 2023 года. И если Team Spirit будет претендовать на победу, то PARIVISION с опытным Джеймом прошла на чемпионат в последний момент и относится к тёмным лошадкам.

Фаворитом также считается пятёрка Falcons, в которой играют сразу два молодых таланта из России: Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин. «Соколы» за последний квартал пять раз входили в топ-3 на престижных турнирах — хотя пока остаются без трофеев.

Ещё один россиянин 20-летний Климентий kl1m Кривошеев выступает за бразильскую MiBR, которая начнёт чемпионат мира со второй стадии.

Первый этап (24-27 ноября): участвуют команды с мест с 17-го по 32-е в рейтинге Valve.

Второй этап (29 ноября – 2 декабря): восемь победителей первого этапа плюс команды с 9-го по 16-е место в рейтинге.

Третий этап (4-7 декабря): восемь победителей второго этапа плюс команды с первого по восьмое место в рейтинге.

Система проведения и расписание

Главный турнир по Counter-Strike 2 пройдёт в четыре этапа. Первые три будут иметь одинаковую структуру: 16 команд сыграют по швейцарской системе, для прохода дальше нужно набрать три победы в пяти матчах.

В первый игровой день команды проведут по два стартовых матча best-of-1 (одна карта), а затем будут играть по серии best-of-3 (до двух выигранных карт) до вылета или выхода в следующий этап.

Восемь лучших команд третьей стадии пройдут в плей-офф. Решающие матчи состоятся 11-14 декабря на арене «MVM Dome», одном из главных стадионов мирового гандбола. В четверг и пятницу пройдут по два четвертьфинала, в субботу — полуфиналы, в воскресенье — финал.

Матч за титул впервые в истории мэйджор-турниров пройдёт в формате best-of-5. Теперь для победы в гранд-финале команде нужно будет выиграть не две, а три карты. Время начала уже известно — 14 декабря в 20:00 мск.

Где смотреть матчи

Официальную трансляцию StarLadder Budapest Major 2025 на русском языке проведёт онлайн-кинотеатр Okko. Все матчи можно будет посмотреть бесплатно в 4K — на сайте или в приложении.

Права на русскоязычный эфир в Twitch выкупил известный стример Вадим Evelone192 Казаков, который будет комментировать ивент в своём канале. Возможно, Эвелон также поделится правами на каст с другими стримерами: ожидается, что некоторые матчи посмотрят Максим Шадоукек и Роман Мокривский.

Студийный каст на популярных площадках будет доступен только на английском — в Twitch, YouTube или KIck на выбор.