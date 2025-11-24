Больше всего игровых обманов совершают на платформе Roblox

С начала года в России зафиксировали около тысячи случаев мошенничества в компьютерных играх, причем больше всего подобных эпизодов приходится на платформу Roblox. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники чаще всего действуют через броские видео, «ограниченные» предложения или мнимые раздачи наград. Контакты происходят в игровых чатах, Discord-серверах, соцсетях или непосредственно в игре, где детям пишут под видом подарков, конкурсов или выгодных сделок.

Одной из распространенных схем называют продажу «одноразового» Game Pass. Мошенники обещают дополнительные функции, но пропуск либо не дает преимуществ, либо работает только до перезапуска игры и исчезает после выхода из сессии, вынуждая покупать его снова.

Еще один способ — «невидимая» одежда. Пользователям предлагают скины, которые «делают персонажа невидимым». На деле это прозрачные элементы, выглядящие как обычная белая рубашка или пустота, и никакого эффекта они не дают.

Популярны и мини-игры: игроку предлагают выполнить простое действие, например, как можно чаще кликать по экрану. После этого ребенку навязывают дорогие предметы, подписки или Game Pass под видом награды за «рекорд».

Отдельную категорию составляют поддельные «испытания на Robux». В таких локациях ребенка окружают боты, которые изображают восторженных игроков и утверждают, что уже получили вознаграждение. В финале от ребенка требуют логин и пароль.

МВД напомнило о фишинговых ссылках, через которые обещают «бесплатные Robux». Такие сайты копируют интерфейс Roblox, запрашивают данные аккаунта или банковской карты и после этого блокируют доступ и списывают деньги.

Еще одна схема — предложение купить Robux вне официального магазина по заниженной цене. В этом случае мошенники запрашивают данные родительской карты, списывают деньги и не отправляют игровую валюту. Иногда они продолжают незаконные списания.

Распространена и схема «Ты выиграл! Получи приз», когда ребенку сообщают о мнимой победе и предлагают ввести данные аккаунта. После этого мошенники меняют пароль и получают доступ к профилю, включая историю покупок и платежные методы.

В ведомстве отмечают, что ребенок может поверить таким сообщениям не из-за доверчивости, а потому что ему не с чем сравнить. Родителям посоветовали объяснить, на что обращать внимание, и договориться, что любые покупки, регистрация, привязка почты или переходы по внешним ссылкам должны происходить под их контролем.

